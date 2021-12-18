Из-за обвала породы в шахте на Львовщине погиб шахтер

В городе Сосновка Львовской области на шахте “Надежда” произошел обвал. В результате инцидента погиб горняк.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Из шахты "Надия" (Львовщина) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы", — сообщил Михаил Волынец.

По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь горняку, но, к сожалению, по дороге на поверхность он скончался.

Отметим, как сообщили в Минэнерго, на нужды государственных угледобывающих предприятий планируется перечислить около 700 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, такая договоренность была достигнута с руководством "Центрэнерго".

Напомним, 1 ноября на государственные шахты Украины былоперечислено671,4 млн грн на зарплаты горнякам, как и было запланировано ранее.

8 октября 2021 года Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет, которыми дополнительно направлен 1 млрд грн для выплат работникам государственных угледобывающих предприятий.

Ранее сообщалось, что ПАО "Центрэнерго" полностью рассчиталось с государственными угледобывающими предприятиями по заключенным прямым договорам за отгруженную угольную продукцию.