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Из-за обвала породы в шахте на Львовщине погиб шахтер
В городе Сосновка Львовской области на шахте “Надежда” произошел обвал. В результате инцидента погиб горняк.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Из шахты "Надия" (Львовщина) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы", — сообщил Михаил Волынец.
По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь горняку, но, к сожалению, по дороге на поверхность он скончался.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, как сообщили в Минэнерго, на нужды государственных угледобывающих предприятий планируется перечислить около 700 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, такая договоренность была достигнута с руководством "Центрэнерго".
Напомним, 1 ноября на государственные шахты Украины былоперечислено671,4 млн грн на зарплаты горнякам, как и было запланировано ранее.
8 октября 2021 года Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет, которыми дополнительно направлен 1 млрд грн для выплат работникам государственных угледобывающих предприятий.
Ранее сообщалось, что ПАО "Центрэнерго" полностью рассчиталось с государственными угледобывающими предприятиями по заключенным прямым договорам за отгруженную угольную продукцию.