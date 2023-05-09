Ізраїль ліквідував трьох лідерів Ісламського джихаду

Ізраїльські сили у вівторок, 9 травня, ліквідували трьох командирів Ісламського джихаду в результаті авіаударів у секторі Газа. Про це повідомляє Reuters.

Ісламський джихад ідентифікував убитих командирів, як Джихада Ганнама, Халіла Аль-Бахтіні та Тарека Іззелдіна. Ймовірно, йдеться про спонсоровану Іраном групу, яка внесена до списків спостереження за терористами на Заході.

За інформацією агентства, також, ймовірно, могли загинути 10 мирних жителів. Ізраїльські військові заявили, що вивчають повідомлення про загибель цивільного населення, але поки що не дали коментарів.

Ізраїль закрив дороги в ізраїльських містах поблизу сектора Газу, влада просить мешканців триматися ближче до бомбосховищ і заявив та викликала частину резервістів. В країні очікують, що конфлікт може загостритися.

Масштаби будь-якої ескалації можуть залежати від того, чи візьмуть участь бойовики ХАМАС, як це було у війні 2021 року.

Нагадаємо, що незодавно армія Ізраїлю завдала авіаударів по двох тунелях і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать палестинському угрупованню ХАМАС у Лівані та Секторі Газі. Однак за день до цього Ізраїль зазнав масових ракетних атак з боку Лівану. Обстріли стали наймасовішими для країни за останні 20 років. З півдня Лівану по півночі Ізраїлю було випущено щонайменше 34 ракети.