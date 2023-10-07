Ізраїль перебуває у стані війни. Нетаньягу пообіцяв, що противник "заплатить високу ціну": що відомо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані "війни", а не у форматі операції, та пообіцяв, що противник "заплатить високу ціну".

Про це пише Times of Israel.

Нетаньягу оголосив про війну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про війну.

Голова ізраїльського уряду виступив зі зверненням до нації з урядового комплексу Кір'я у Тель-Авіві.

"Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. І ми переможемо", - заявив Нетаньягу.

За його словами, ворог заплатить ціну, якої він "ніколи раніше не знав".

Також Нетаньягу наказав зачистити від бойовиків ХАМАС захоплені населені пункти та оголосив мобілізацію резервістів.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Армія Ізраїлю підтвердила втрату контролю над 7 громадами

Водночас головний речник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі, заявив, що Ізраїль веде бойові дії на кордоні Гази.

Наразі армія Ізраїлю підтвердила втрату контролю над 7 громадами поблизу сектору Газа, що його захопив ХАМАС.

Також відомо, що загинуло не менше 22 людей, поранено - близько 300,

Крім того, 35 ізраїльських військових потрапили в полон.

Також повідомляється, що ХАМАС зміг оминути ізраїльську ППО "Залізний купол" й влучити ракетами по електростанції "Рутенберг", що є другою за розмірами в країні. ТЕС розташовано у місті Ашкелон, що на узбережжі Середземного моря.

Зазначається, що Ізраїль перекрив кордони з Іорданією та автотраси, що ведуть на південь, де зараз відбуваються бойові дії.

Посольство України в Ізраїлі розповіло, як діяти українцям

У той же час, посольство України в Ізраїлі закликало українців дотримуватись інструкцій місцевої влади та пояснило, як діяти у зв'язку з початком війни з палестинцями.

"У зв’язку з масованими ракетно-мінометними обстрілами Ізраїлю громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки", - йдеться у повідомленні посольства.

Громадян України закликають уважно ставитись до таких попереджень, як сигнал сирени у випадку обстрілів, та дотримуватись інструкцій місцевої влади. Під час включення сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

На своїй сторінці у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі.

Зокрема, він додав, що українців немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Українське посольство перебуває на контакті з місцевою владою.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тисячі ракет.