Ізраїль відновив контроль над більшістю поселень на кордоні із сектором Газа та переходить у наступ: головне на цю хвилину

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про закінчення першої фази операції та знищення більшої частини сил противника на території Ізраїлю. Також ухвалено рішення припинити подачу електроенергії, палива та товарів до сектору Газа.

Про це йдеться у зверненні Нетаньягу.

"Ми вступаємо в довгу і важку війну. До цієї війни нас змусив убивчий напад ХАМАСу. Перша фаза завершується в цей час знищенням більшої частини ворожих сил, які проникли на нашу територію. Одночасно ми почали і наступальний етап, і він триватиме беззастережно і без перепочинку - доти, доки мети не буде досягнуто. Ми повернемо безпеку громадянам Ізраїлю і переможемо", - зазначив Нетаньягу.

Він пообіцяв використати "всю міць" ЦАХАЛу, щоб знищити ХАМАС.

Нетаньягу наголосив, що Ізраїль атакуватиме ХАМАС усюди, перетворюючи місця, де "ховаються та діють" бойовики, на руїни. Він також закликав "жителів Гази" "забиратися геть зараз, тому що Ізраїль буде діяти всюди з повною силою".

Як пишуть Times of Israel та Haaretz, ізраїльські військові відновили контроль над більшістю прикордонних громад із Сектором Гази, куди проникли бойовики ХАМАС та "Ісламського джихаду".

Серед звільнених міст: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нірім, Назів-Хатара, Нір-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хуліт, Нір-Ам, Нір-Іцхак, Беер-Шева, Сде-Ємен, Маген і Урім.

Фото: Times of Israel

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант поширив режим надзвичайної ситуації на всю територію держави.

За даними ЗМІ, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими.

Кількість жертв з боку населеного палестинцями Сектора Гази, за інформацією Al Arabiya, складає 232 вбитими та 1 627 пораненими.

Наразі статистика вбитих та поранених має тенденцію до зростання, адже Палестина та Ізраїль продовжують обміни ракетними ударами.

Ізраїльська винищувальна авіація уночі завдала серію ударів по мечетях у секторі Газа — бойовики ХАМАС використовували релігійні об'єкти у військових цілях. ЦАХАЛ також заявив про знищення штаб-квартири розвідки ХАМАСу, військової та авіаційної бази, а також банків, які фінансують терористів.

Фото: Times of Israel

ХАМАС вдарив ракетою по лікарні в місті Ашкелон, що на півдні Ізраїлю.

Повідомляється, що у боях із терористами ХАМАС загинув полковник армії оборони Ізраїлю Джонатан Стейнберг. Він командував бригадою "Нахаль".

Офіс прем’єрміністра також повідомляє, що кабінет безпеки завершив своє засідання і прийняв "серію оперативних рішень, спрямованих на знищення військового та адміністративного потенціалу ХАМАС та палестинського угрупування "Ісламський джихад", передає Times of Israel.

Як наголошується, такі дії Ізраїлю "на багато років" позбавлять палестинські військові формування "здатності та бажання погрожувати громадянам Ізраїлю та шкодити їм".

Серед прийнятих кабінетом рішень - припинення постачання електроенергії, палива та товарів до Сектора Гази.

Також найбільші авіакомпанії Європи, зокрема Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, EasyJet та Air Baltic скасували польоти до Ізраїлю.

Зауважимо, у Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук ще двох громадян.

Атака ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тисячі ракет.

Крім масованих ракетних обстрілів ізраїльської території, бойовики ХАМАСу прорвали бар'єр між нею і сектором Газа, захопили КПП "Ерец", вбивши тамтешніх військових і вдерлися до низки населених пунктів південної частини Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, вони, зокрема, розстрілювали мирних жителів на вулицях, вривалися в житлові будинки і викрадали заручників. Серед захоплених є й ізраїльські військові.

Втім, вже за кілька годин ізраїльська авіація почала завдавати ударів по місту Газа, знищивши, зокрема, дві висотні будівлі, де розміщувалися, як повідомляється, структури ХАМАСу. У відповідь із сектора Газа ввечері суботи відбувся новий масований ракетний обстріл найбільш густонаселеної центральної частини Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, ракетних ударів зазнали міста Тель-Авів, Бат-Ям і Рішон-ле-Ціон.