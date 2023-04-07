Ізраїль завдав ударів по ХАМАС у Лівані та Газі у відповідь на ракетні обстріли

7 квітня армія Ізраїлю завдала авіаударів по двох тунелях і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать палестинському угрупованню ХАМАС у Лівані та Секторі Газі.

Про це пише Reuters.

Гучні вибухи прогриміли в різних районах Гази, оскільки Ізраїль заявив, що його літаки вразили цілі, включаючи тунелі та фабрики з виробництва зброї ХАМАС, який контролює заблоковану південну прибережну смугу в районі міст Бейт-Ханун та Хан-Юніс.

З наближенням світанку військові заявили, що вони також завдали ударів по об’єктах ХАМАС на півдні Лівану, а місцеві жителі повідомили про три гучні вибухи.

Два джерела в ліванських службах безпеки повідомили, що удар припав на невелику споруду на сільськогосподарських угіддях поблизу району, звідки раніше були запущені ракети. Повідомлень про постраждалих наразі немає.

Ці удари стали відповіддю на ракетні обстріли з Лівану північних районів Ізраїлю, в яких ізраїльські чиновники звинуватили ХАМАС. Військові заявили, що 34 ракети були запущені з Лівану, 25 з яких були перехоплені системами ППО. Це був найбільший подібний напад з 2006 року, коли Ізраїль вів війну з рухом Хезболла.

"Ми завдамо удару по нашим ворогам. Вони заплатять за свою агресію", – заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху після засідання кабінету безпеки.

Коли ізраїльські літаки завдали ударів по Газі, у відповідь були випущені ракетні залпи, а в ізраїльських містах у прикордонних районах залунали сирени, однак повідомлень про серйозні втрати не надходило.

Транскордонні удари відбулися на тлі ескалації протистояння через рейди ізраїльської поліції в комплексі мечеті Аль-Акса в Єрусалимі під час священного для мусульман місяця Рамадан, який цього року збігається з єврейським святом Пасхи.

"Ми вважаємо сіоністську окупацію повністю відповідальною за серйозну ескалацію та кричущу агресію проти сектора Газа, а також за наслідки, які спричинять за собою цей регіон", — йдеться у заяві ХАМАС.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті опублікував заяву, в якій засудив будь-які військові операції з його території, які загрожують стабільності. Раніше в четвер, перед тим, як були запущені ракети, високопосадовець Хезболли Хашем Сафіддін заявив, що будь-яке вторгнення в Аль-Аксу "розпалить весь регіон".

Палестинські угруповання в Лівані, які присутні в таборах для біженців, у минулому хаотично вели вогонь по Ізраїлю. Але після війни з Хезболлою у 2006 році в прикордонній зоні панує здебільшого спокій.

Державний департамент США засудив запуск ракет з Лівану та попередні удари з Гази та заявив, що Ізраїль має право захищатися.

Зазначимо, Ізраїль 6 квітня зазнав масових ракетних атак з боку Лівану. Обстріли стали наймасовішими для країни за останні 20 років. З півдня Лівану по півночі Ізраїлю було випущено щонайменше 34 ракети.