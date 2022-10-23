Ізраїль знищив місце збору іранських безпілотників у Сирії

Сили Ізраїлю завдали ракетного удару по аеропорту в Дімасі, який використовувався для збирання іранських дронів.

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Про це 23 жовтня повідомило сирійське видання SOHR із посиланням на власні джерела.

Радар і злітно-посадкова смуга також потрапили під вогонь, про жертв наразі не повідомляється. Які саме безпілотники виготовляли в Дімасі, не уточнюється.

Відомо, що потік боєприпасів та запчастин до іранських БПЛА почав надходити у Дімас у січні 2022 року. Останнім часом Іран і підтримувані ним бойовики майже повністю контролювали військовий аеропорт Дімас.

Більше того, члени Хезболли проводили бурові операції в аеропорту та навколо нього для зберігання стратегічної зброї, привезеної Іраном у районі поблизу сирійсько-ліванського кордону. Джерела Сирійської обсерваторії повідомили, що експерти з "Вартових революції" Ірану та деякі експерти з ліванської Хезболли, які пройшли підготовку в Ірані, були помічені в аеропорту Дімас.

Нагадаємо, що США мають докази того, що іранські війська фізично розміщені в окупованому Криму, підтримуючи атаки російських безпілотників на інфраструктуру України та цивільне населення.

Вашингтон звинуватив Тегеран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні ще в липні, але тоді іранська влада заперечувала це.

Після того, як ЗСУ ліквідували перший БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. МЗС оперативно прийняло рішення позбавити акредитації посла Ірану.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд президентові Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через постачання країною зброї Росії.