Известного украинского боксера Вирчиса обнаружили в Киеве повешенным — СМИ

Ушел из жизни известный в прошлом украинский боксер Владимир Вирчис, сообщает Федерация бокса Украины. Он провел на профессиональном ринге 28 боев и одержал 26 побед, из них 21 нокаутом, потерпел два поражения.

Вирчису было 48 лет. Он становился интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003-2004 годы), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005-2006 годы).

Как сообщает УП, Владимира Вирчиса обнаружили повешенным.

"В полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину", — сообщает издание.

Было установлено, что погибшим оказался боксер Владимир Вирчис.

На Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщают, что за день до смерти у Вирчиса произошел конфликт с председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Один из друзей и публичных защитников Мангера – профессиональный боксер Владимир Вирчис – требовал у Мангера вернуть ему деньги. Разговор о долгах происходил во время перерыва, Мангер был защищен стеклянным кубом, но все же выглядел напуганным. В конце концов он попросил Вирчиса "не устраивать сцен". Вирчис, кажется, остался недовольным", — говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года Гандзюк облили кислотой у ее дома. Женщина с ожогами попала в реанимацию. 4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась в больнице. Полиция сначала квалифицировала преступление как хулиганство, затем назвала умышленным убийством.

Суд также признал Игоря Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве активистки. Ему присудили два года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Приговор был вынесен по соглашению сторон.