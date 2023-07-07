Є руйнування та постраждалі: в Харківській ОВА розповіли про наслідки російської агресії за 6 липня

Російські окупаційні війська практично щодня відкривають вогонь по прикордонним районам Харківської області та населеним пунктам, що розташовані поблизу фронту. За добу 6 липня загарбники обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Куп‘янського району.

Про це повідомив голови Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

О 12:15 окупанти вдарили по селу Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Без потерпілих. Через п'ять хвилин вогонь відкрили по селу Петропавлівка. Внаслідок атаки загорілася покрівля одного з будинків, зруйновано 4 приватних житлових будинки та 6 пошкоджено.

О 15:50 в селі Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу виникла пожежа в буднику. 71-річна жінка дістала поранення, її госпіталізували.

Мінна небезпека в Харківській області

У селі Довгеньке 15 річний хлопець з іншими дітьми знайшов біля річки порох та кинув його у багаття. Внаслідок цього потерпілий отримав опіки, його госпіталізували.

У смт Печеніги автомобіль дорожньої служби підірвався на невідомому вибуховому пристрої. 53-річного водія госпіталізували із пораненнями.

Нагадаємо, за попередню добу, 6 липня, піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили близько 8,6 га території Харківщини. Сапери виявили та знешкодили 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.