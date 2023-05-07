Європейська патрульна місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем через інцидент з винищувачем РФ: що відомо

Патрульні польоти місії Frontex над Чорним морем тимчасово припинені через інцидент за участю польського літака та російського винищувача.

Про це повідомляє RMF24.

Як зазначається, у п'ятницю, 5 травня, російський винищувач СУ-35 під час патрульного польоту літака Turbolet L-410 польської прикордонної служби під час операції Frontex влетів у зону проведення операцій та здійснював небезпечні маневри. Зокрема, Су-35 тричі пролетів прямо перед носом Turbolet L-410. Через турбулентність, що виникла, польський літак втратив управління і почав втрачати висоту, проте екіпаж зумів врятувати ситуацію.

Польоти призупинені до тих пір, поки румунська сторона не запевнить прикордонників у безпеці польотів. Командування операцією на Чорному морі здійснює Румунія.

Відповідні служби Польщі та Румунії ще розслідують інцидент.

Нагадаємо, 14 березня американський безпілотник MQ-9 Reaper затонув у Чорному морі після спроби перехоплення російськими винищувачами. Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо і пролітали перед апаратом, а потім один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника. У зв'язку з інцидентом Державний департамент США викликав посла РФ.