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"Кадирівці" влаштували перестрілку в Урзуфі та вбили сімох цивільних
У окупованому Урзуфі під Маріуполем між "кадирівцями" та місцевою військовою комендатурою спалахнула сварка, яка переросла в перестрілку. Внаслідок інциденту загинули мирні мешканці.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За попередніми даними, окупанти з підрозділів "кадирівців" прибули в селище Урзуф нібито на відпочинок.
Але 11 серпня між їхнім загоном та місцевою військовою комендатурою виникла сварка, яка переросла в перестрілку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Почали погони зривати один одному та виникла перестрілка", - зауважив Андрющенко.
За його словами, внаслідок перестрілки загинули окупанти, але їх кількість наразі невідома.
Також є жертви серед мирного населення.Як повідомив Андрющенко, підтверджена інформація про загибель двох підлітків-дівчат, чотирьох хлопців та однієї жінки.
Станом на вечір 12 серпня з Урзуфа нікого не випускали. Також селище було закрито на вʼїзд.
Зауважимо, у Маріуполі російські загарбники розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Окупанти перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають людей.
Спротив в окупації
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ, двоє з них померли.
Також у Маріуполі загадково вмирають окупанти. За два тижні знайшли вбитими 8 російських військових. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі.