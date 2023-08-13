"Кадирівці" влаштували перестрілку в Урзуфі та вбили сімох цивільних

У окупованому Урзуфі під Маріуполем між "кадирівцями" та місцевою військовою комендатурою спалахнула сварка, яка переросла в перестрілку. Внаслідок інциденту загинули мирні мешканці.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За попередніми даними, окупанти з підрозділів "кадирівців" прибули в селище Урзуф нібито на відпочинок.

Але 11 серпня між їхнім загоном та місцевою військовою комендатурою виникла сварка, яка переросла в перестрілку.

"Почали погони зривати один одному та виникла перестрілка", - зауважив Андрющенко.

За його словами, внаслідок перестрілки загинули окупанти, але їх кількість наразі невідома.

Також є жертви серед мирного населення.Як повідомив Андрющенко, підтверджена інформація про загибель двох підлітків-дівчат, чотирьох хлопців та однієї жінки.

Станом на вечір 12 серпня з Урзуфа нікого не випускали. Також селище було закрито на вʼїзд.

Зауважимо, у Маріуполі російські загарбники розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Окупанти перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають людей.

Спротив в окупації

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ, двоє з них померли.

Також у Маріуполі загадково вмирають окупанти. За два тижні знайшли вбитими 8 російських військових. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі.