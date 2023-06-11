Каховське водосховище вже втратило 70% свого об'єму

Станом на ранок 11 червня з Каховського водосховища витекло 14 куб. км води, тобто 70% від його об'єму. Рівень води у водосховищі в районі Нікополя становить 9,35 м.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в Телеграмі.

Фахівці здійснюють відбір проб води та контролюють вміст шкідливих речовин та мікроорганізмів. Наразі кількість нафтопродуктів не перевищує гранично допустимих концентрацій.

Рівень води в Дніпрі в районі Херсона знизився майже на 1,5 метри і наразі становить 4,2 метра. У середньому рівень води знижується на 1-5 см за годину.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода зійшла на 20 см, порівняно з вечірніми показниками. Продовжується обміління акваторії у нацпарку "Кам'янська Січ" - на понад 7 метрів.

Нагадаємо, станом на 11 червня у Херсонській області площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій зменшилася майже вдвічі і тепер становить близько 77,78 км кв.