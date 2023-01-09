Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Очакова збільшилася до 15

Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Очакова 9 січня збільшилася до 15. Про це повідомила у Telegram-каналі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. За її словами, серед постраждалих є дворічна дитина.

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"Яка ціль у виродків? Обстріляти мирне місто ракетами, поранити цивільних громадян, пошкодити понад 100 будинків, які залишилися без вікон і покрівель, коли на вулиці мінусова температура... Щоб що? Відповіді ми, звісно, від них не почуємо, тому що жодної притомної відповіді і не може бути. Це звичайний терор, який очаківці ніколи не пробачать окупантам!" - прокоментувала вона.

Нагадаємо, що спершу начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про вісім поранених внаслідок обстрілу, трьох з яких перевезли до Миколаєва.

Окрім житлових будинків, за його словами, було пошкоджено й міську лікарню, однак там постраждалих не було. В оперативному командуванні "Південь" Сухопутних військ ЗСУ уточнили, що атаковано було портову і морську інфраструктуру Очакова.

Нагадаємо також, що 4 січня, ворог двічі завдавав ударів по береговій смузіОчаківської громади. Того ж дня о 18:35 під ворожими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади: влучання зафіксовано по відкритим територіям. 21 грудня внаслідок обстрілу Очакова незначні поранення отримали літня жінка, чоловік та 10-річний хлопчик.