Кількість постраждалих через спрацювання гранатомета на виставці в Чернігові зросла до 15, більшість - діти

За медичною допомогою внаслідок інциденту в Чернігові 3 вересня, де під час вуличної виставки спрацював гранатомет, звернулося вже 15 людей, повідомив в ефірі національного телемарафону начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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"Щодо постраждалих можу сказати, що сьогодні станом на 16:19 звернулися за медичною допомогою 15 осіб, вісім з них – діти, семеро – дорослі. Двоє дітей знаходяться в лікарні, двоє дорослих теж знаходяться в лікарнях", - зазначив він.

Чаус додав, що зараз Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури активно проводить слідчі дії, опитуючи свідків, причетних осіб та вилучаючи "всі можливі носії інформації". За його словами, ДБР отримує всю необхідну інформацію і контактує з усіма "сторонами цього процесу".

"Як на мене, ми маємо відповісти на два головні питання. Питання перше: яким чином на мирному заході для дітей з'явилися військові. І друге, в принципі, похідне від першого - чому у військових була бойова зброя. Зараз над цим працюють слідчі. Я не можу коментувати зараз хід слідства. Скажу лише, що всі ці питання на моєму контролі особистому, як і на контролі вищого керівництва країни", - підкреслив він.

За словами керівника області, влада не була в курсі, що на заявленому дитячому заході будуть присутні військові, тому й не змогла завчасно йому запобігти.

"Було звернення громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з дитячими ігровими активностями. Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння, будуть військові, не було. Звісно, якщо б було повідомлення, що там військові, ми б втрутилися в ситуацію і військові б у таких заходах участі не приймали", - сказав голова ОВА.

Нагадаємо, що на подію відреагував ввечері в суботу й президент Володимир Зеленський, закликавши правоохоронців розслідувати його якнайшвидше.