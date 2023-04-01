Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжі зросла до семи

Російські війська 31 березня вдарили по Запорізькій області із ЗРК С-300, ОТРК “Іскандер” і РСЗВ “Смерч”. У результаті масованої збройної атаки поранення отримали семеро громадян.

Окупанти вдарили по території кладовища, зруйнували приватні будинки в обласному центрі та селах Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Загалом надійшло 76 повідомлень про руйнування, повідомляє Запорізька ОВА.

Дві ракети С-300 влучили по території підприємства в Запоріжжі. У результаті зруйновано адмінбудівлю, пошкоджені вікна, двері та фасади у прилеглих приміщеннях. Росіяни поцілили ракетою "Іскандер" по території кладовища.

Внаслідок обстрілу поранено п’ятеро осіб, з них – троє чоловіків та дві жінки.

Влучання зафіксовані на територіях приватного сектору, дитячого садочка та фермерського господарства. Крім того, російські загарбники вкотре здійснили авіаційну атаку на Оріхів. Удар прийшовся по території об’єкта критичної інфраструктури. Внаслідок події осколкові поранення отримали двоє місцевих мешканців, їх госпіталізовано.

Нагадаємо, ворог вночі та вранці 31 березня обстрілював Запоріжжя та район. Внаслідок обстрілів є руйнування.