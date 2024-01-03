Кількість постраждалих від ракетного удару в Києві 2 січня зросла до 54

Кількість людей, які постраждали внаслідок ракетного удару по Києву 2 січня зросла до 54 осіб. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Оновлення даних щодо наслідків ракетного удару 2 січня 2024 року. Станом на 13-00 03.01.24 вже 54 людини постраждало, 2 загинуло. У більшості постраждалих - мінно-вибухові травми", - сказано в повідомленні.

Масована ракетна атака 2 січня

Зранку 2 січня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на українські міста. В Києві внаслідок атаки були пошкодження житлових будинків та комунікацій у 9 районах. В деяких районах столиці не було світла та води. Вже о 12:00 енергетикам вдалося заживити об'єкти "Київводоканалу" та відновити Київський енерговузол.

Внаслідок російської атаки у Києві загинуло 2 особи, ще двоє людей загинули в Київській області. Також окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.

Крім того, за даними Харківської ОВА артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів російські війська завдали в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району. Також 2 січня ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

За даними "Укренерго" внаслідок атаки було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджені електромережі в Києві та області. Проте графіки відключень електроенергії не застосовувались.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під вранці 2 січня російські військові випустили по Україні 99 ракет та дронів. Сили протиповітряної оборони України збили 72 повітряні цілі, в тому числі ракети "Калібр" та "Кинжал".