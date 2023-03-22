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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу дев'ятиповерхівок у Запоріжжі значно зросла (ФОТО, ВІДЕО)

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу дев'ятиповерхівок у Запоріжжі значно зросла (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожої ракети між двома дев'ятиповерхівками по вулиці Запорізькій у Запоріжжі зросла до 34. Про це повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

З цієї кількості 29 осіб госпіталізовано, зокрема п'ятеро дітей. П'яти ж постраждалим допомогу було надано на місці. Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати шість громадян та двох псів. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Зазначимо, що перед цим в ДСНС повідомили, що одна людина померла в лікарні.

Координацію сил і засобів здійснює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з начальником Запорізької обласної військової адміністрації Юрієм Малашком. Від ДСНС на місці події працює 66 рятувальників та 14 одиниць техніки.

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обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: Запорізька міськрада
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: Запорізька міськрада
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: Запорізька міськрада
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС
обстріл запоріжжя 22 березня 2023
Фото: ДСНС

Нагадаємо, що спершу в Запорізькій міськраді повідомили, що внаслідок обстрілу двох дев’ятиповерхових будинків постраждало 18 людей, з яких 13, в тому числі двоє дітей, були госпіталізовані.

Зазначимо також, що за минулу добу російські війська здійснили 89 обстрілів 20 населених пунктів Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків та квартир громадян, а також об’єктів інфраструктури.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов