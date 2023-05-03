Кількість вбитих російськими обстрілами на Херсонщині 3 травня збільшилася до 21 (ФОТО)

Кількість загиблих внаслідок російських обстрілів деокупованої частини Херсонської області 3 травня збільшилася до 21. Про це повідомляється на сторінках президента Володимира Зеленського у соцмережах.

"Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

Президент також висловив співчуття родинам і близьким 21 загиблих осіб, зазначивши також, що внаслідок обстрілів за неповний день в регіоні зафіксовано й 48 поранених.

"Світ повинен це бачити та знати. Станом на зараз – 21 загибла людина! 48 поранених! Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Ми ніколи не пробачимо винних. Переможемо країну-зло та змусимо всіх винних відповісти!" - запевнив він.

Нагадаємо, що впродовж середи російські окупаційні війська нанесли кілька ударів по Херсону з артилерії, реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння. Під вогнем опинилися будівельний гіпермаркет "Епіцентр", залізничний вокзал, заправна станція, супермаркет та житлові будинки.

Зокрема, відомо, що загинули троє співробітників гіпермаркету, четверо його відвідувачів, троє працівників енергетичного підприємства, водій автомобіля, в який під час руху поцілив осколок, а також громадяни в своїх будинках та на подвір’ях. Серед поранених є принаймні троє поліцейських.