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Кількість загиблих через руйнування Каховської ГЕС зросла до 18
Кількість загиблих внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС знову зросла. Станом на 19 червня відомо про 18 загиблих.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ, голова штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко.
"На жаль, загинуло 18 осіб. 14 — від утоплення, 4 — від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти — 31 особа. Шукаємо кожного", - зазначив він.
Клименко повідомив, що вода продовжує відступати, але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів та 818 будинків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води.
Всього евакуйовано з небезпечних зон 3 773 людини та 284 тварини.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що на Херсонщині станом на ранок 19 червня через підрив Каховської гідроелектростанції підтоплено 22 населені пункти, пʼять із яких – на правобережжі. Середній рівень води в регіоні становить 80 см.