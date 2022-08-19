Кількість загиблих через удари РФ по двох гуртожитках в Харкові зросла до 21, постраждали 44

Загальна кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів по двом гуртожиткам у Харкові ввечері 17 та вранці 18 серпня збільшилася до 21. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

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"По Салтівському району вже 16 загиблих і 22 постраждалих. Два останні трупи - жінка 50 років, переселенка з Кулиничів, останній - сильно обгорілий, ймовірно чоловік, більш точно встановлюється", - сказав він.

Також Чубенко повідомив, що рятувальні роботи на місці обстрілу гуртожитку в Слобідському районі завершилися. Всього внаслідок удару загинуло п'ять осіб, ще 22 отримали тілесні ушкодження. Зокрема, спікер прокуратури зазначив, що останнім з-під завалів у цій будівлі дістали 39-річного чоловіка.

Нагадаємо, що в Слобідському районі удар прийшовся по недіючому трамвайному депо, на території якого й розташований гуртожиток №2 комунального підприємства "Міськелектротранс". Було пошкоджено й будівлю депо, що використовується як ремонтний цех. Крім цього, вранці 18 серпня окупанти випустили ракету по будинку культури "Залізничник", де сталася значна пожежа.

Зазначимо, що обстріли Харкова продовжуються щоденно: зокрема, вже 19 серпня, за даними прокуратури, російська армія завдала ракетного удару по закладу вищої освіти у Київському районі міста, що призвело до його часткового руйнування. Там загинула 52-річна жінка, яка працювала охоронцем.

У Немишлянському районі війська РФ обстріляли житловий квартал. Ворожий снаряд влучив між п’ятиповерховівкою та шиномонтажем. У будинку вибито вікна, пошкоджено автівки мешканців, що знаходились у дворі.

Також окупанти влучили двома ракетами по підприємству в Основ’янському районі, де сталося повне руйнування двох цехів. За попередніми даними, всі три райони Харкова окупанти обстріляли ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.