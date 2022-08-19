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Кількість загиблих через удари РФ по двох гуртожитках в Харкові зросла до 21, постраждали 44
Загальна кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів по двом гуртожиткам у Харкові ввечері 17 та вранці 18 серпня збільшилася до 21. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.
"По Салтівському району вже 16 загиблих і 22 постраждалих. Два останні трупи - жінка 50 років, переселенка з Кулиничів, останній - сильно обгорілий, ймовірно чоловік, більш точно встановлюється", - сказав він.
Також Чубенко повідомив, що рятувальні роботи на місці обстрілу гуртожитку в Слобідському районі завершилися. Всього внаслідок удару загинуло п'ять осіб, ще 22 отримали тілесні ушкодження. Зокрема, спікер прокуратури зазначив, що останнім з-під завалів у цій будівлі дістали 39-річного чоловіка.
Нагадаємо, що в Слобідському районі удар прийшовся по недіючому трамвайному депо, на території якого й розташований гуртожиток №2 комунального підприємства "Міськелектротранс". Було пошкоджено й будівлю депо, що використовується як ремонтний цех. Крім цього, вранці 18 серпня окупанти випустили ракету по будинку культури "Залізничник", де сталася значна пожежа.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що обстріли Харкова продовжуються щоденно: зокрема, вже 19 серпня, за даними прокуратури, російська армія завдала ракетного удару по закладу вищої освіти у Київському районі міста, що призвело до його часткового руйнування. Там загинула 52-річна жінка, яка працювала охоронцем.
У Немишлянському районі війська РФ обстріляли житловий квартал. Ворожий снаряд влучив між п’ятиповерховівкою та шиномонтажем. У будинку вибито вікна, пошкоджено автівки мешканців, що знаходились у дворі.
Також окупанти влучили двома ракетами по підприємству в Основ’янському районі, де сталося повне руйнування двох цехів. За попередніми даними, всі три райони Харкова окупанти обстріляли ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.