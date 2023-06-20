Кількість загиблих після аварії на Каховській ГЕС знову зросла - МВС

Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС станом на 20 червня зросла до 21, з них 5 громадян загинуло через обстріли росіян.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ, голова штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко.

"15-ий день ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС. Росіяни продовжують обстріли людей. Попри це єдиною командою працюємо далі… Через дії ворога, на жаль, зростає кількість загиблих та поранених. Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 — через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранені, з них 16 — наші ліквідатори", -зазначив він.

За його словами, залишаються підтопленими 595 будинків на Херсонщині.

Клименко запевнив, що епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ 20 червня вчергове атакували Херсон. Під ворожий обстріл потрапили рятувальники, які проводили відновлювальні роботи у місті після підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. В результаті ворожих обстрілів один рятувальник загинув та ще вісім отримали поранення.