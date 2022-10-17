Кількість загиблих при ударі РФ по будинку в центрі Києва збільшилася до чотирьох

Внаслідок удару російською армією дроном-камікадзе по житловому будинку на вулиці Жилянській в центрі Києва вранці 17 жовтня загинуло щонайменще четверо осіб. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Уже четверо загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - написав він.

Перед цим з-під завалів дістали тіло загиблої жінки, а також молодої пари - чоловіка й дружину, яка була на шостому місяці вагітності. Врятовано 18 людей, в тому числі двоє перебували під завалами.

За словами Кличка, під завалами ще можуть бути люди. Госпіталізовано наразі троє постраждалих, двоє з них - працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

В свою чергу, в Міністерстві культури та інформаційної політики констатують, що росіяни поцілили у житлову будівлю, яка має історичну та архітектурну цінність.

"Будинок по вулиці Жилянській, попри те, що не є пам’яткою, – є зразком історичної забудови 19 сторіччя. За інформацією краєзнавця Антона Короба, звів будівлю купець 1-ої гільдії Іоселіан Іцкович (Йосип Ісакович) Лев, який був власником фабрики гнутих меблів та металевих виробів на цій же вулиці. За задумом власника, це мав бути так званий прибутковий будинок, для подальшої здачі в оренду", - зазначається в повідомленні.

Як вказала заступниця міністра Катерина Чуєва, хоча цей будинок і не мав офіційного статусу пам’ятки, він є частиною архітектурного ансамблю, який формує історичну атмосферу міста. За її словами, у відомстві сподіваються, що ця будівля попри тяжкі ушкодження буде зрештою відреставрована.

В свою чергу в ефірі телеканалу "Київ" Кличко заявив, що будинок зруйнований повністю і не підлягає відновленню, адже "майже нічого не залишилося від цього будинку, несучі конструкції зруйновано".

За словами мера, 16 сімей, які залишилися без даху над головою внаслідок цієї атаки, наразі розміщують у готелях та тимчасовому житлі. Влада також розглядає можливість надати постраждалим постійне нове житло.