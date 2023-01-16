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Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 осіб, - ДСНС
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військ по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі зросла до 40 осіб, троє із загиблих — діти.
Про це повідомили в ДСНС України.
"Станом на 13:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб, з них 3 дитини, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ДСНС отримало 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Психологами ДСНС надано допомогу 98 постраждалим.
Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Повідомляється, що комунальними службами вивезено вже понад 8 тис. тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.
Нагадаємо, що окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд.