Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 осіб, - ДСНС

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військ по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі зросла до 40 осіб, троє із загиблих — діти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили в ДСНС України.

"Станом на 13:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб, з них 3 дитини, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДСНС отримало 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено).

Психологами ДСНС надано допомогу 98 постраждалим.

Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Повідомляється, що комунальними службами вивезено вже понад 8 тис. тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Нагадаємо, що окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд.