Кількість загиблих унаслідок масштабного обстрілу Словʼянська зросла

Внаслідок масштабного обстрілу Слов'янська Донецької області 27 березня відомо про чотирьох загиблих, ще 34 людини отримали поранення. Про це 12 квітня повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

За його словами, раніше повідомлялося про 36 поранених та двох загиблих жителів громади.

П'ятеро поранених перебували у дуже тяжкому стані. Двох постраждалих не вдалося врятувати – вони померли в лікарні.

Нагадаємо, 27 березня російські окупанти вдарили по центру Словʼянська ракетами С-300. Тоді ворог зруйнував адміністративні та офісні будівлі, пʼять багатоповерхівок та сім приватних будинків.