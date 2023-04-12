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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Кількість загиблих унаслідок масштабного обстрілу Словʼянська зросла

Словʼянськ, руйнування
Наслідки російського обстрілу Слов'янська 27 березня 2023. Фото: Нацполіція

Внаслідок масштабного обстрілу Слов'янська Донецької області 27 березня відомо про чотирьох загиблих, ще 34 людини отримали поранення. Про це 12 квітня повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

За його словами, раніше повідомлялося про 36 поранених та двох загиблих жителів громади.

П'ятеро поранених перебували у дуже тяжкому стані. Двох постраждалих не вдалося врятувати – вони померли в лікарні.

Нагадаємо, 27 березня російські окупанти вдарили по центру Словʼянська ракетами С-300. Тоді ворог зруйнував адміністративні та офісні будівлі, пʼять багатоповерхівок та сім приватних будинків.