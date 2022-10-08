Кількість загиблих в результаті ракетного обстрілу Запоріжжя виросло до 17 осіб

Кількість загиблих через ракетний обстріл Запоріжжя 7 жовтня виросла до 17 осіб. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на ранок 8 жовтня, за першою адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 13 загиблих осіб (з них 1 дитина), врятовано 6 осіб, з яких 4 госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

З-під завалів ще одного чотириповерхового житлового будинка деблоковано 4 загиблі особи, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Всього загинуло 17 осіб (з них 1 дитина та 1 особа померла в лікарні), врятовано 21 особу, з яких 12 госпіталізовано. Роботи тривають.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю.