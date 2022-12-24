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Кількість загиблих від атаки РФ по Херсону 24 грудня зросла до 10
Російські військові 24 грудня обстріляли Херсон. Кількість жертв поступово зростає. Станом на вечір цього дня відомо про 10 загиблих та 55 постраждалих. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Окупанти завдали ударів одразу по кількох вулицях міста. В результаті атаки виникли пожежі в будинка, горіли автомобілі. Також окупанти влучили в котельну дитячого садочку.
"Ще щонайменше 68 людей постраждали внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину", — додав очільник ОВА.
Янушевич вкотре закликав місцевих жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вкотре закликаю жителів Херсонщини – евакуюйтеся! Особливо, якщо ви проживаєте біля Дніпра. Ці райони найбільше потерпають від російських обстрілів, тому там практично немає можливості забезпечити стале тепло- та електропостачання. Херсонська ОВА готова допомогти вам виїхати та облаштуватися на новому місці", — заявив Янушевич.
"Гарячі лінії" для евакуації з Херсонської області:
- 080 033 09 51;
- 091 481 78 45.
Нагадаємо, минулої доби ворог цілий день атакував житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів.
Російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.