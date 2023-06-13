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Кількість загиблих від нічної атаки на Кривий Ріг зросла до 11
У результаті ворожої атаки в ніч на 13 червня у Кривому Розі загинуло 11 людей, у місті 14 червня оголошено днем жалоби.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У нас вже 11 загиблих через ракетну атаку на цивільні об’єкти Кривого Рогу", - зазначив Лисак.
За його словами, тіла сімох дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Там рятувальники продовжують розбирати руїни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ще чотири долі обірвав удар по п’ятиповерхівці.
Як повідомила журналістам гендиректор однієї з лікарень міста, куди доставлено 12 постраждалих, дві людини – у вкрай важкому стані.
Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби.
Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій.
Нагадаємо, у результаті ворожої ракетної атаки в ніч на 13 червня зафіксовано влучання на кількох цивільних об'єктах у Кривому Розі, зокрема й у багатоповерхівку.