Кількість загиблих внаслідок обстрілу Дніпра зросла до 18

Після ракетного обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі 14 січня, внаслідок якого зруйновано цілий під'їзд, станом на ранок відомо вже про 18 загиблих. Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей.

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Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На ранок маємо 18 людей, вбитих російською ракетою у власному будинку у Дніпрі. 73-є поранені - понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанiмацiї - важкі", - зазначив він..

Наразі рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей.

"Попередньо, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку", - повідомляє Резніченко.

Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламкiв.

Як повідомили в ДСНС, всього до рятувальних робіт залучено 520 осіб та 140 од. техніки, з них від ДСНС - 160 осіб та 40 од. техніки.

Крім того, залучено 4 кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (м. Ромни) та 20 рятувальників та 4 од. техніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС (м. Київ).

Міська влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку.