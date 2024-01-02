Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Києву зросла до двох. Ще дві особи загинули в області

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву зросла до двох осіб. Ще дві особи загинули внаслідок атаки на Київщині. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло 2 людини та 43 постраждало. На місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок масованого обстрілу 2 січня постраждали Обухівський, Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. В області внаслідок російської атаки попередньо загинули дві особи, 16 осіб поранено в тому числі маленька дитина.

Пошкоджені низка приватних будинків та понад 60 автомобілів. У місті Вишневе людей евакуювали з пошкоджених будинків до найближчих пунктів обігріву. На Фастівщині рятувальники ліквідували загорання житлового будинку.

Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств, складів та один із обласних медзакладів.

В низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням.

Масована ракетна атака 2 січня. Що відомо

Зранку 2 січня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на українські міста. За попередніми даними в Києві внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та комунікацій у 9 районах. В деяких районах столиці відсутні світло та вода.

Станом на 12:00 енергетикам вдалося заживити об'єкти "Київводоканалу" та відновити Київський енерговузол. Відновити постачання світла та води обіцяють впродовж декількох годин.

Також окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.

Крім того, за даними Харківської ОВА артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів російські війська завдали в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району. Також 2 січня ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

За даними "Укренерго" внаслідок атаки було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджені електромережі в Києві та області. Проте графіки відключень електроенергії не застосовувались.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під вранці 2 січня російські військові випустили по Україні 99 ракет та дронів. Сили протиповітряної оборони України збили 72 повітряні цілі, в тому числі ракети "Калібр" та "Кинжал".