Кількість загиблих внаслідок російського удару по гуртожитку в Харкові зросла до 12

Станом на 15:00 18 серпня відомо про 12 загиблих внаслідок ракетного удару по триповерховому житловому будинку у Салтівському районі Харкова близько 21:00 17 серпня. Про це повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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"Всі вони є цивільними! Багато з них - похилого віку і з обмеженими можливостями. Жодного військового об'єкту поруч зі зруйнованим будинком немає", - підкреслили в службі.

Пожежу, яка виникла внаслідок влучання ракети, рятувальники ліквідували ще о 10:55 на площі 600 квадратних метрів. В ході рятувальної операції вдалось врятувати 4 людини. Всі вони зазнали різної тяжкості травм. Загалом же травми отримали 20 осіб.

Наразі на місці події продовжують працювати близько 80 чоловік особового складу ДСНС і 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки, в тому числі важка інженерна техніка.

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо також, що внаслідок ще одного влучання по іншому гуртожитку вже у Слобідському районі Харкова вранці 18 серпня принаймні двоє людей загинули та ще 16 зазнали поранень.

Крім цього, зранку було обстріляно територію Холодногірського району міста. Зокрема, відомо, що руйнувань там зазнав палац культури "Залізничник" - пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму.