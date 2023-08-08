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Події
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Ракетний удар по Покровську: в МВС оновили інформацію про загиблих

покровськ
Росіяни вдарили по центру Покровська. Фото: очільник Донецької області Павло Кириленко

Станом на 7:00 ранку кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару росіян по багатоквартирному будинку у Покровську Донецької області зросла. Загалом, загинуло 7 осіб.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Він додав, що поранення отримали 67 людей, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей 2006 та 2012 року народження.

Згідно з повідомлення, зранку 8 серпня рятувальники  відновили розбір завалів, який були змушені призупинити вночі через високу загрозу повторних обстрілів.

Фото 2 — Ракетний удар по Покровську: в МВС оновили інформацію про загиблих

Нагадаємо, росіяни вдарили по центру Покровська вчора ввечері. Здійснили два удари "Іскандерами" - о 19:15 та 19:52. Поцілили у центр міста. Зруйнували та пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.

Автор:
Тетяна Гойденко