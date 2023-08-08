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Ракетний удар по Покровську: в МВС оновили інформацію про загиблих
Станом на 7:00 ранку кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару росіян по багатоквартирному будинку у Покровську Донецької області зросла. Загалом, загинуло 7 осіб.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
Він додав, що поранення отримали 67 людей, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей 2006 та 2012 року народження.
Згідно з повідомлення, зранку 8 серпня рятувальники відновили розбір завалів, який були змушені призупинити вночі через високу загрозу повторних обстрілів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, росіяни вдарили по центру Покровська вчора ввечері. Здійснили два удари "Іскандерами" - о 19:15 та 19:52. Поцілили у центр міста. Зруйнували та пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.