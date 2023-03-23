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Кількість жертв удару росіян по Ржищеву зросла до дев’яти осіб
Рятувальники вночі 23 березня завершили роботи по розбору завалів на території гуртожитку Ржищівського професійного ліцею. Загалом було виявлено тіла 9-х загиблих.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Київської області.
"О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, рятувальники виявили тіла 9-х загиблих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки дроном було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.