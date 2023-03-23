Кількість жертв удару росіян по Ржищеву зросла до дев’яти осіб

Рятувальники вночі 23 березня завершили роботи по розбору завалів на території гуртожитку Ржищівського професійного ліцею. Загалом було виявлено тіла 9-х загиблих.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Київської області.

"О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, рятувальники виявили тіла 9-х загиблих.

Нагадаємо, вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки дроном було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.