Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до двох - голова ОДА

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову, здійсненого росіянами 2 січня, зросла до двох. У лікарні померла постраждала 84-річна жінка, пише в своєму Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його даними, у медзакладах Харківщини залишаються 16 постраждалих внаслідок ракетного обстрілу 2 січня. На стаціонарному лікуванні знаходиться 11 жінок та 5 чоловіків, серед них хлопчик 9 років.

"За даними лікарів, стан 9-річної дитини середньої тяжкості, стабільний. Хлопчик отримав мінно-вибухову травму та забійну рану м’яких тканин. У важкому стані знаходиться 56-річний чоловік. Його було прооперовано. Постраждалий отримав множинні уламкові ураження", - уточнив голова ОДА в повідомленні.

За його даними, інші пацієнти знаходяться у стані середньої тяжкості у відділеннях хірургії, серцево-судинному, офтальмологічному відділеннях.

Масована ракетна атака 2 січня. Що відомо

Зранку 2 січня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на українські міста.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під вранці 2 січня російські військові випустили по Україні 99 ракет та дронів. Сили протиповітряної оборони України збили 72 повітряні цілі, в тому числі ракети "Калібр" та "Кинжал".

Станом на 3 січня кількість осіб які постраждали від обстрілу Києва 2 січня зросла до 54. У більшості постраждалих - мінно-вибухові травми.

Також внаслідок ракетної атаки на Київ 2 січня зруйновані виробничі приміщення виробника тактичного одягу M-TAC. Це один з найпопулярніших виробників тактичного одягу. Продукцію цього бренду під час повномасштабної війни носили Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.