Кількість жертв внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 29, ще одну жінку дістали з-під завалів

В Дніпрі вже більше доби триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 17:30 кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці збільшилася до 29 осіб. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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В обід 27-річну жінку дістали з-під завалів. Її реанімували з сильним переохолодженням, лікарі борються за життя постраждалої. Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 залишається девідомою.

Сили ДСНС та інші служби разом з добровольцями розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій. На місці безупинно працюють більш ніж 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів.

Рятувальники змогли приборкати пожежу, яка виникла внаслідок влучання ракети.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку. Вдень із-під завалів багатоповерхівки рятувальники також дістали ще одну жінку.

Міська влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.