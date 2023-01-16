Кількість жертв внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 35, пошук людей триває

У Дніпрі вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція. В ніч на 16 січня рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - зазначив він.

За його словами, ще 75 людей поранені, серед них - 14 дітей. Врятовано 39 людей.

"Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - додав Резніченко.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку.

Міська влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.