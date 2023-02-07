Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 4 тисячі осіб

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Туреччині сягнула 2921, а з урахуванням даних із сусідньої Сирії загалом жертвами стихії стали 4214 осіб.

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Про це пише Anadolu.

Свіжі дані про загиблих у Туреччині озвучив керівник директорату із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Юнус Сезар.

Він зазначив, що унаслідок потужного землетрусу загинула 2921 особа, ще 15 834 отримали поранення.

Раніше віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомляв, що з-під завалів вдалося витягти живими 7840 людей. Він додав, що 338 тисяч осіб було розміщено в гуртожитках, університетах та притулках.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха.

На південному сході Туреччини за добу сталися два землетруси магнітудою понад сім (о 04.17 за місцевим часом - 7,7 бала та о 13.24 - 7,6 бала).

Влада Туреччини закликала населення не повертатися до будинків через побоювання повторних поштовхів.

Як інформує Al Jazeera, у Сирії кількість загиблих становить 1293 осіб. Кількість поранених сягнула 3411.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що кількість жертв сильного землетрусу на південному сході Туреччини, поблизу кордону з Сирією, може зрости у вісім разів, пише ВВС.

"На жаль, із землетрусами ми завжди бачимо те ж саме, що полягає в тому, що початкові звіти про кількість загиблих або постраждалих значно зростуть наступного тижня", — сказав старший спеціаліст ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі.

Нагадаємо,руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

У МЗС України повідомили, що наразі не мають інформації про загиблих українців внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.