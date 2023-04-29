Кількість знищених російських окупантів перевищила 190 тисяч - Генштаб ЗСУ

Станом на 29 квітня в Генеральному штабі Збройних сил України оцінюють загальні бойові втрати противника за час війни з Росією з 24 лютого 2022 року в 190 тисяч 40 осіб. Зокрема, як ідеться у повідомленні, 580 з них були ліквідовані за минулу добу.

Також, за цими даними, росіяни втратили вже 3697 танків (+3 за добу), 7184 бойові броньовані машини (+3), 2908 артилерійських систем (+3), 543 одиниці РСЗВ, 5836 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+17 за добу), 355 одиниць спеціальної техніки (+2).

Крім того, противник втратив 308 літаків, 294 гелікоптери, також 294 засоби протиповітряної оборони, 2471 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня (+4 за добу), 932 крилаті ракети (+21 за добу), 18 кораблів і катерів.

Стосовно ситуації на фронті в Генштабі констатують, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, здійснивши протягом минулої доби 48 атак на цих ділянках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по населених пунктах Семенівка, Леонівка, Костобобрів, Грем’яч, Ромашкове; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області; Ромашкове, Вільна Слобода, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, але активно застосовували БПЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південіше Діброви, завдав авіаційних ударів по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру, завдали авіаударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів, окрім Бахмута, постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Григорівка, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворожі наступальні дії велися в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, але, як кажуть в Генштабі, безуспішно. Окрім Авдіївки, обстрілювали росіяни населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Водяне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби українські військові відбили атаки противника в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. В той же час ворожих обстрілів, окрім Мар’їнки, зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

"На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області", - йдеться також у зведенні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, але при цьому здійснив обстріли понад 45 населених пунктів поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Малинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Камянське, Іванівка Запорізької області; Республіканець, Томарине, Тягинка, Херсон, Білозерка та Янтарне Херсонської області. Є загиблі та поранені серед мирних людей, пошкоджено житлові будинки.