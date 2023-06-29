Аеростат над США. Китайська куля використовувала американське обладнання, – ЗМІ

Китайська повітряна куля-шпигун, яка була збита над США на початку 2023 року, використовувала американську технологію, яка допомагала апарату збирати аудіовізуальну інформацію. Про це йдеться в попередніх результатах ретельного розслідування, передає Reuters.

Як зазначається, кілька американських оборонних і розвідувальних агентств провели аналіз, який виявив, що повітряна куля мала комерційно доступне американське обладнання, а також більш спеціалізовані китайські датчики й іншу техніку для збору фото, відео та іншої інформації з метою передачі в КНР.

Отримані дані підтверджують висновок, що аеростат був призначений для шпигунства, а не для моніторингу погоди, як стверджував Китай.

Однак схоже, що повітряна куля не надсилала в КНР дані свого восьмиденного польоту над Канадою, а також над Аляскою та деякими іншими штатами США.

Нагадаємо, взимку в небі над США було збито кілька обʼєктів. Одним із них була китайська повітряна куля-шпигун – її ліквідували біля узбережжя Кароліни в лютому.

Пекін визнав, що повітряна куля була створена в Китаї. Проте там запевняли, що це просто метеорологічний зонд, який випадково відхилився від курсу.

Своєю чергою NBC News на початку квітня писало, що аеростат крав секретні дані. Зокрема, вказувалося, що куля перехопила інформацію з кількох військових об'єктів США і передала їх Китаю.