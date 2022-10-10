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Київ під атаками російських терористів: метрополітен призупинив рух червоною лінією
Сьогодні зранку Київ зазнав масованого ракетного обстрілу. Кияни вже чули щонайменше 8 потужних вибухів.
"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває", - зазначив мер столиці Віталій Кличко .
Він звернувся до всіх мешканців столиці під час тривоги перебувати в укриттях.
"У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю", - зазначив Кличко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.
Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено.
Також тимчасово зачинений пересадочний вузол «Театральна»-«Золоті ворота».
Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, є травмовані та загиблі внаслідок кільокох влучань у Києві різних місцях