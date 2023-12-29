Київ зазнав масованої ракетної атаки: яка ситуація у столиці

Вранці 29 грудня російські окупанти завдали масованої ракетної атаки на Київ. Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська", багатоповерховий будинок, а також - зафіксовано падіння уламків. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська". Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки", - написав Клично.

Як повідомили у КМДА, у Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинку. Також є загоряння на території гаражів. Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, в Святошинському районі є загоряння житлового багатоповерхового будинку.

В Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих. У Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.

Кличко додав, що наразі відомо про 7 постраждалих, вони всі госпіталізовані. 5 із них - у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику. Ще троє людей знаходяться під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі, а трьох людей вже дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, востаннє росіяни атакували столицю балістичними ракетами у ніч на 13 грудня, близко 3.00 години. Тоді у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Відомо про 51 постраждалого.