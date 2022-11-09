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Колаборант Кирило Стремоусов загинув у ДТП, - росЗМІ
Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про смерть одного із так званих заступників керівника Херсонської області Кирила Стремоусова.
9 листопада джерела російських пропагандистів повідомили про смерть Стремоусова.
Деякі російські телеграм-канали зазначають, що він загинув у ДТП біля Генічеська.
Пізніше загибель Стремоусова підтвердили і прокремлівські державні російські видання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, інформація потребує підтвердження.
Ще влітку була інформація, про смерть так званого очільника Херсонської області Володимира Сальдо.
Але після цього Сальдо записав відео з приводу чуток про те, що його підірвали у Херсоні разом із автомобілем, назвавши таку інформацію брехнею.
Тому інформація про підрив "голови адміністрації Херсонської області Сальдо" виявилася фейком.
А смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова підтвердила російська прокуратура. Його тіло знайшли вдома в Голій Пристані.