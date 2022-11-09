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Колаборант Кирило Стремоусов загинув у ДТП, - росЗМІ

Колаборант Кирило Стремоусов загинув у ДТП, - росЗМІ

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про смерть одного із так званих заступників керівника Херсонської області Кирила Стремоусова.

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9 листопада джерела російських пропагандистів повідомили про смерть Стремоусова. 

Деякі російські телеграм-канали зазначають, що він загинув у ДТП біля Генічеська.

Пізніше загибель Стремоусова підтвердили і прокремлівські державні російські видання. 

Зазначимо, інформація потребує підтвердження. 

Ще влітку була інформація, про смерть  так званого очільника Херсонської області Володимира Сальдо.

Але після цього Сальдо записав відео з приводу чуток про те, що його підірвали у Херсоні разом із автомобілем, назвавши таку інформацію брехнею.

Тому інформація про підрив "голови адміністрації Херсонської області Сальдо" виявилася фейком.

А смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова підтвердила російська прокуратура. Його тіло знайшли вдома в Голій Пристані. 

Автор:
Світлана Манько