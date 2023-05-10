- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Колишньому правоохоронцю з Куп’янська, який знущався з затриманих українців, загрожує довічне ув'язнення
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього поліцейського, який допомагав окупантам в Куп’янську Харківської області. Його звинувачуюь у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За даною статтею передбачається покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Після початку повномаштабного вторгнення, підозрюваний добровільно погодився працювати на загарбників у "конвойному загоні", який функціонував на базі окупаційної "міліції" Куп’янська, повідомляють у ДБР.
Правоохоронці встановили, що зрадник охороняв учасників АТО, які були незаконно затримані росіянами. Він бив та знущався з чоловіків.
Пізніше експоліцейський став начальником групи конвойної служби, а потім – командиром одного із відділень охорони окупаційної міліції в Куп’янську.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після того, як окупанти втекли з Куп’янська, колаборант залишився у місті та спробував переховуватися, проте був затриманий.
Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру у державній зраді працівнику виправної колонії. За наказом окупантів, він утримував за ґратами херсонських патріотів, які не бажали коритися росіянам.