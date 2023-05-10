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Колишньому правоохоронцю з Куп’янська, який знущався з затриманих українців, загрожує довічне ув'язнення

дбр, колаборант
Колаборант залишився у місті та спробував переховуватися. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього поліцейського, який допомагав окупантам в Куп’янську Харківської області. Його звинувачуюь у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За даною статтею передбачається покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Після початку повномаштабного вторгнення, підозрюваний добровільно погодився працювати на загарбників у "конвойному загоні", який функціонував на базі окупаційної "міліції" Куп’янська, повідомляють у ДБР.

Правоохоронці встановили, що зрадник охороняв учасників АТО, які були незаконно затримані росіянами. Він бив та знущався з чоловіків.

Пізніше експоліцейський став начальником групи конвойної служби, а потім – командиром одного із відділень охорони окупаційної міліції в Куп’янську.

Після того, як окупанти втекли з Куп’янська, колаборант залишився у місті та спробував переховуватися, проте був затриманий.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру у державній зраді працівнику виправної колонії. За наказом окупантів, він утримував за ґратами херсонських патріотів, які не бажали коритися росіянам. 

Автор:
Тетяна Гойденко