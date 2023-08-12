Контрнаступ на Запоріжжі: В Генштабі повідомили про частковий успіх в районі Оріхова

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, і за минулу добу отримали частковий успіх в районі села Роботине Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

В свою чергу, зазначається, що авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс та артилерійський засіб на вогневій позиції.

Стосовно дій ворога зазначається, що на Запорізькому напрямку росіяни обстріляли з артилерії понад 20 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Темирівка, Полтавка, Червоне, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Шахтарському напрямку окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка та Рівнопіль.

На Мар’їнському напрямку триває стримування наступу російських військ в районі міста Мар’їнка. Авіаудару ворог завдав в районі Красногорівки, а артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Єлизаветівка.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські військові продовжують стримувати наступ окупаційних військ в районі Авдіївки, де з боку противника було завдано і авіаудару. В свою чергу, артобстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Тоненьке, Первомайське, Невельське й Карлівка.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні, за даними Генштабу, наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори та авдав авіаудару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Північне.

На Лиманському напрямку росіяни завдали авіаударів в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянки, Сіверська, Спірного та Веселого Донецької області. Артобстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське та Білогорівка Луганської області,Торське, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області.

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Вказано, що й ці дії успіху не мали.

Також війська РФ завдали авіаударів в районі Кислівки та Першотравневого, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російська армія завдала авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області, здійснила мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Клюси Чернігівської області, Середина-Буда, Яструбине, Водолаги та Миропільське Сумської області, а також Уди, Стрілеча та Охрімівка Харківської області.

На Херсонському ж напрямку артобстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Тягинка й Понятівка Херсонської області, а також Куцуруб і Очаків Миколаївської області.

Загало протягом доби зафіксовано 33 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали шість ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Нагадаємо, що раніше про обстріли в суботу сіл Понятівка, Золота Балка, а також Одрадокам’янка та міста Херсон повідомляла місцева обладміністрація. За її даними, від них постраждали принаймні двоє літніх людей.