Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: Зеленський повідомив про звільнення понад 30 населених пунктів

Збройні сили України звільнили під час нинішнього контрнаступу вже понад 30 населених пунктів у Харківській області, повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Наша армія, розвідка, Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують... Наразі ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та забезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти, всюди повертаємо український прапор та захист для всіх наших громадян", - зазначив він.

Президент також закликав мешканців звільненої території повідомляйти представникам українських сил будь-яку відому їм інформацію про злочини окупантів у їхніх місцевостях, зазначивши, що у звільнені населені пункти Харківщини повертаються й підрозділи Національної поліції.

"Хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які вкотре проявили свою результативність у вигнанні ворога. Дякую і бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Командувач на Харківському напрямку особливо відзначив героїчні дії хлопців з цієї бригади", - сказав Зеленський.

Однак, як зазначив президента, жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні України. В цьому контексті він згадав добрим словом і інші військові підрозділи.

"Дякую морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині, дякую воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життям, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загальновійськовим підрозділам на Херсонщині", - підкреслив він.

Крім цього, глава держави звернутися до блогерів, які "іноді поспішають" оголошувати результати тих чи інших активних дій армії на передовій, іне робити цього до оголошень з боку офіційних представників держави, оскільки це може ускладнити виконання ЗСУ бойових завдань.

В свою чергу про відвідання звільнених громад на Харківщині 9 вересня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Фото: Telegram: synegubov Фото: Telegram: synegubov Фото: Telegram: synegubov Фото: Telegram: synegubov Фото: Telegram: synegubov Фото: Telegram: synegubov Фото: Telegram: synegubov Фото: Telegram: synegubov Фото: Telegram: synegubov

"Поспілкувалися з місцевими мешканцями. Люди, без перебільшення, зустрічали наших військових зі сльозами на очах. Півроку в окупації. Росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття. Жителі, звичайно, потребують допомоги. В більшості сіл немає електрики та газу. Найближчим часом будемо їх відновлювати та завозити гуманітарну допомогу", - зазначив він.

Але найпершими заходами, за словами керівника області, будуть зачистка та розмінування: на місцях уже працює поліція та Держслужба з надзвичайних ситуацій. Тим, хто виїхав, влада поки повертатися не рекомендує до відповідних розпоряджень військових.

"Місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями. Жоден зрадник не уникне відповідальності. Сьогодні затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював з ворогом", - написав Синєгубов.