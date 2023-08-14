Контрнаступ ЗСУ: українські військові звільняють Урожайне

В ході контрнаступу Сили оборони на півдні України звільняють населений пункт Урожайне. Українські військові також продовжують контрнаступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона додала, що на вказаних напрямках тривають бої. При цьому, у напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорське Донецької області ЗСУ мають успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Що стосується ситуації на сході України, то тут ворог продовжує спроби наступу, але наші оборонці змогли відчутно зменшили наступальний потенціал ворога. При цьому росіяни перегруповуються і намагаються відновити втрачені позиції.

Маляр додала, що зараз на Східному напрямку спостерігається певне зменшення кількості обстрілів, але на Куп’янському напрямку росіяни нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону у Бєлгородській області та намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні.

Важкі бої тривають і на Бахмутському напрямку. Росіяни намагаються зупинити просування наших військ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки.

За її словами, протягом минулого тижня ЗСУ вдалося звільнити на Бахмутському напрямку ще 3 кв.км і загалом звільнена площа тут складає 40 кв.км. Ситуація на Авдіївському і Мар’їнському напрямках напружена і складна. Противник намагається встановити повний контроль над Мар’їнкою та оточити Авдіївку. Наші оборонці не дають ворогу реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої.

Зауважимо, що ворог доволі наполегливо намагається зупинити наступ українських військовий, але успіхів немає. Українські військові з початку контрнаступу змогли деокупувати понад 241 квадратний кілометр.