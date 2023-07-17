Контрнаступ ЗСУ: за тиждень Сили оборони деокупували майже 18 кв. км територій

Сили оборони України за минулий тиждень, з 10 по 16 липня, в результаті наступальних дій на сході та півдні звільнили майже 18 кв.км. В цілому за час контрнаступу площа звільнених територій складає 210,5 кв.км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

"Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківщини. Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл", - зазначила вона.

За її словами, ворог має дві задачі: повернути втрачені позиції та примусити Україну перекинути туди резерви з інших напрямків.

"Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої", - наголосила Маляр.

На Лиманському напрямку противник продовжував безуспішні штурмові дії з метою витіснення ЗСУ в районі Серебрянського лісу, успіху не мав.

Водночас тривають наступальні дії Сил оборони на Бахмутському напрямку. За словами заступниці міністра оборони, за тиждень на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування вглиб противника від лінії нашої оборони.

"Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кв.км. В цілому просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа складає 179,5 кв.км", - повідомила Маляр.

Нагадаємо, напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війска принаймні частково втратили контроль над селом Старомайорське Великоновосілківської громади Донецької області.

До цього повідомлялося про звільнення в ході контрнаступу сіл Нескучне, Сторожеве, Благодатне, Макарівка та Рівнопіль цієї ж Великоновосілківської громади.