У Чорному морі на дрейфуючій міні ледь не підірвався корабель Військово-морських сил Румунії, яку намагався знешкодити під час поганої погоди.

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Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Корабель ВМС Румунії потрапив на дрейфуючу міну в Чорному морі, яку намагався знешкодити під час поганої погоди", - зазначив Братчук.

За його словами, жертв і постраждалих внаслідок вибуху немає. Плавучість корабля не порушена.

Братчук підкреслив, що після 24 лютого Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили 28 мін у західних водах Чорного моря, повідомили у румунському міністерстві.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні підводні безпілотники та навчить український персонал у Британії використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.