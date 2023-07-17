Коригувальниця ворожих ударів по енергооб'єктах Донеччини проведе за ґратами 7 років

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну ворожу інформаторку, яка коригувала повітряні атаки Росії на Донеччині. За її наводкою було здійснено серію ракетних ударів, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Враховуючи співпрацю зі слідством їй присудили 7 років позбавлення волі.

Зрадниця "зливала" окупантам координати місцевих об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств, а також передавала ворогу інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Особливо ворога цікавили укріплені місця розташування українських військ в районі Добропілля та їхні логістичні бази. За даними слідства, зрадницею є місцева жителька, яку росіяни залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

Зібрані розвіддані вона передавала "зв’язковій" – учасниці терористичної організації "ДНР" через один з популярних месенджерів.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у лютому цього року "на гарячому", коли вона передавала розвіддані агресору.