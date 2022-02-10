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Кортеж Ярославского насмерть сбил человека в Харьковской области — СМИ

Кортеж Ярославского насмерть сбил человека в Харьковской области — СМИ
Ярославский не комментирует информацию о ДТП. Фото: Facebook бизнесмена

Ночью 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартово произошло смертельное ДТП. На месте инцидента нашли номера автомобиля, которые якобы принадлежат первой машине кортежа главы группы DCH Александра Ярославского.
Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Чуть позже полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018", — рассказал собеседник издания.

Он утверждает, что этот номерной знак принадлежит одному из автомобилей кортежа Ярославского. Собеседник УП отметил, что сам бизнесмен якобы часто водит первое авто в своем кортеже.

На данный момент полиция Харькова не подтвердила, но и не опровергла участие кортежа Ярославского в смертельном ДТП на трассе Чугуев – Мартово.

При этом правоохранители вызвали вызвать на допрос Ярославского в качестве "возможного участника ДТП", сообщает пресс-служба МВД.

В свою очередь пресс-служба Нацполиции опубликовала сообщение о том, что на трассе Киев — Харьков — Довжанский неустановленный автомобиль сбил насмерть пешехода (мужчину). Полицейские установили, что авто двигалось со стороны города Чугуева в направлении Харькова. Личность убитого также устанавливается.

Фото 2 — Кортеж Ярославского насмерть сбил человека в Харьковской области — СМИ
Место ДТП на трассе Киев — Харьков — Довжанский. Фото: пресс-служба Нацполиции Харькова

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент Ярославский никак не комментирует это ДТП и информацию о том, что автомобиль из его кортежа, возможно, сбил пешехода насмерть.

Автор:
Вита Молодан