Кожна атака проти людей наближає РФ до провалу й покарання: Зеленський відреагував на нічний терор окупантів

Цієї ночі країна-агресор РФ знову атакувала Україну ракетами та БПЛА. Мішенями терористів стали мирні люди та житловы будинки.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що внаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини.

"Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу.

"І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - підкреслив президент.

Нагадаємо, близько 04:00 ранку, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Повітряні сили України знищили 21 із 23 випущених крилатих ракет.