Кулеметні гнізда і вибухівка: в "Енергоатомі" прокоментували нові супутникові знімки Запорізької АЕС

Супутникові знімки Planet Labs від 5 липня показали появу нових об’єктів на даху 4-го енергоблока Запорізької АЕС. Директор ДП "Енергоатом" Петро Котін прокоментував ці знімки і зазначив, що на дахах можуть бути кулеметні гнізда та вибухівка.

Про це Котін розповів в ефірі телемарафону.

Котін повідомив, що небезпека на станції залишається високою і це в основному пов'язано з присутністю військових з Російської Федерації та їх продовженням перебування там.

“Фактично там є і вибухівка, є зброя, є всі інші речовини, які не потрібно щоб вони там були”, – додав Котін.

Він також уточнив, що приблизна кількість військових на Запорізькій АЕС варіюється. За останніми даними, там знаходиться близько 700 осіб.

"Ми знаємо, що були розміщені кулеметні гнізда на дахах декількох енергоблоків. Ці нові знімки також можуть свідчити про те, що на дахах може бути вибухівка. Звичайно, точно сказати, зважаючи на якість фото не можна, що там саме", – зазначив Котін.

Він додав, що техногенна катастрофа, яку росіяни створили на Каховській ГЕС, лише підкреслює те, що від них можна очікувати будь-чого. Навіть підриву АЕС.

Попри таку напружену ситуацію, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які протягом останнього часу проводили перевірки на Запорізькій атомній електростанції не виявили на АЕС жодних вибухонебезпечних предметів.

Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ до дахів реакторних блоків № 3 і 4, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки. Також експерти перевірять частини турбінних залів і системи охолодження на станції.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 4 липня повідомив, що українські офіційні особи почали підготовку до можливої російської провокації на ЗАЕС "найближчим часом" і попередив, що російські сили розмістили предмети, "схожі на вибухові пристрої" на зовнішніх дахах третього та четвертого блоків ЗАЕС, щоб звинувачувати Україну в пошкодженні цих територій начебто через обстріли.